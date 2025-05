"Il Genoa è una malattia incurabile, anche per me, ma non soffro se viene battuto dal Napoli. Sono amico dei fratelli napoletani. La Sampdoria? Non auguro il male a nessuno ma non vorrei essere nei loro panni". Così, ai microfoni di CRC, radio partner del Napoli, l'ex presidente del Genoa, Alberto Zangrillo. "È bello credere nel calcio pulito che ci regala grandi emozioni. Nei prossimi giorni il calcio può regalare una grande emozione ai tifosi partenopei e non lo dico per 'gufare', poiché ci sono tutte le prospettive per cui il Napoli possa coronare il suo sogno: se lo merita", ha detto Zangrillo.