Zapata: “All’Atalanta non ero più importante: ho scelto il Torino perché…”

Perché ha scelto il Toro?

"Perché mi hanno fatto sentire importante, a Bergamo forse non lo ero più. Ho accettato subito la proposta. Ed è stata l'unica squadra fortemente interessata a me"

Cosa le ha chiesto Juric?

"I concetti sono simili, ma mai uguali. Una delle cose che mi ha chiesto è di fare il riferimento in area, magari non spostarmi sui lati"

Fisicamente come sta?

"I problemi muscolari fanno parte del passato, ora sto bene e mi sto allenando tantissimo. Non vediamo l'ora che arrivi lunedì: chi non è andato in nazionale lo vede un po' lontano, ci stiamo allenando duramente. E' una gara importante, vogliamo affrontare la prossima partita"

Cosa non funzionava più a Bergamo?

"Ero sempre stato importante, poi è arrivato l'interesse forte del Toro. L'Atalanta è il mio passato, ora voglio concentrarmi sul presente e scrivere qui la mia storia. Sono il primo colombiano al Toro, so le aspettative e io ho tanta voglia di fare vedere le mie capacità"

Com'è nato l'interesse del Toro?

"Non sono andato a Roma per scelta della società. Poi negli ultimi giorni è arrivato il Toro, mi ha fatto piacere e per questo motivo sono qua"

Fonte: TMW

