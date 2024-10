Zapata: “Esami lunedì. Grazie ai tifosi dell’Inter e ai giocatori per il calore”

Non è ancora nota l'entità dell'infortunio di Duvan Zupata. L'attaccante del Torino è uscito in barella da San Siro e le sue condizioni stanno tenendo in apprensione l'ambiente granata. È stato sostituito ed è uscito tra gli applausi del Meazza. Così il giocatore, che farà gli esami domani, ha voluto ringraziare chi lo ha sostenuto in queste ore difficili.