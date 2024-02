"Una sconfitta brutta e che fa male, l'Inter è una squadra molto forte. Queste partite molto spesso vengono decise da episodi e ce ne sono stati un paio che hanno indirizzato la partita. Poi si fa fatica a rimetterle in piedi contro queste squadre, l'Inter è una squadra molto forte, una sconfitta che brucia tanto ma dobbiamo cercare di resettare tutto perché domenica c'è una partita molto importante contro il Bologna. La sconfitta fa male ma ci servirà ad imparare a migliorare, dobbiamo voltare pagina. Non eravamo i più forti del mondo prima e non siamo i più scarsi adesso, ne siamo consapevoli. Analizzeremo la partita per migliorare, ora ci sarà un'altra battaglia contro il Bologna"