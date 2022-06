Zarate: “Argentina, Correa non si può escludere. Fondamentale per l’Inter, sblocca partite”

In una lunga intervista a TycSports, Mauro Zarate ha toccato diversi argomenti, uno riguardava Joaquin Correa. Per il giocatore del Platense il Tucu deve prendere parte alla spedizione dell'Argentina al Mondiale in Qatar. "Un giocatore che non lascerei fuori dal Mondiale tra gli attaccanti dell'Argentina? Joaquin Correa. Lo seguo molto, alla Lazio è stato impressionante e all'Inter importantissimo. Ha sbloccato tante partite in cui l'Inter faceva fatica a sbloccare. Con la sua potenza, la sua gamba, è un giocatore molto completo. Viene a giocare fuori area, segna, ha tutto. E' un giocatore veramente completo".