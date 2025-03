Il Napoli supera 2-1 il Milan nel posticipo della domenica e rimane ampiamente in corsa per lo scudetto a -3 dell'Inter e a +6 dalla terza in classifica, l'Atalanta sconfitta a Firenze. Sono Politano e Lukaku a mettere la firma su una vittoria maturata nel primo tempo, con Jovic a siglare l'unica rete rossonera nelle battute finali della ripresa dopo che Meret aveva fermato la conclusione di Gimenez dal dischetto.

Ma l'argomento del giorno è l'ennesima esclusione di Leao dalla formazione titolare. Ivan Zazzaroni, a Pressing, la motiva così: "Prossimo turno decisivo? Non lo so perché le vedo tutte in sofferenza nella seconda parte, poi l'Inter deve giocare ancora parecchie partite. Una battuta sul Milan: credo che Conceicao abbia sbagliato strategia semplicemente, cioè lui ha messo in campo una squadra in funzione della Coppa Italia; lui avrà ragionato "tanto mi mandano via, l'unica possibilità che ho è di vincere il derby".