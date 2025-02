"Oggi celebriamo la bancarrotta di Zhang, quindi abbiamo già detto tutto, Nel senso che oggi è venuta fuori la notizia, no non sono contento per niente per Steven ovviamente, anche per gli operai e per altre persone. Ma sentir dire che l'Inter ha scelto di non spendere. Ma dai: l'Inter non può spendere, non è che ha scelto di non spendere.