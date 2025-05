L'editoriale di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport in vista delle sfide di questa sera di Napoli e Inter, rispettivamente con Cagliari (in casa) e Como (in trasferta).

"È la Notte dell’Oscar - salvo drammatico spareggio -, la più attesa dell’anno. L’Academy di via Rosellini ha deciso di assegnare i premi non di domenica, bensì di venerdì. Il più prestigioso è lo scudetto; non sono da trascurare i riconoscimenti minori (qui le medaglie non mancheranno).