Zazzaroni a Infantino: “Caro presidente, il calcio europeo è morto. In questo bordello…”

"L’Arabia (E)Saudita ha deciso di imitare il Qatar e Abu Dhabi: compra società e calciatori in Europa, alla faccia di qualsiasi logica, sognando il Mondiale 2030, che non avrà, e un deciso miglioramento dell’immagine del Paese. I top club che aggirano le leggi Uefa lasciano fare e svuotano i magazzini, sono nelle stesse mani. Arabe. La sua Fifa collabora e non combatte la corsa al rialzo. Gli stipendi impazziscono, 30, 50, 100 milioni l’anno per campioni attempati, ma anche – attenzione - per talenti appena consacrati. La verità, caro Infantino, è che il calcio europeo è già morto. Non produce più dirigenti: lei e Ceferin andate alle elezioni senza avversari".

"In questo bordello, Gravina, la Federcalcio, esce dall’Europeo Under 21e dalle Olimpiadi per un furto subito da chi non spende per dotare dei supporti tecnologici un’importante manifestazione continentale. Tocca a lei, in questo silenzio cosmico, dove si parla solo di punire Mourinho e gli agenti corretti, dare un segnale. Il calcio europeo sta per trasferirsi altrove, forse in America dove grandi sigle di assistenza ai calciatori (CAA) controllano già il mercato mondiale. Presidente, dopo avermi privatamente ricordato che il mondo non è solo l’Europa, può tranquillizzare il Vecchio Continente o preferisce considerarlo Dead Football Walking?".