"L'Inter sta andando avanti di nervi. Anche col Bayern, l'ha detto anche Lautaro, io li chiamo nervi, lui l'ha chiamati in maniera differente. E' chiaro che quando arrivi alla fine, quando arrivi alle ultime cinque partite in queste condizioni, con la Coppa dei Campioni, dovrei fare anche il Mondiale Club, con il derby, le gambe te le muove la testa". Così Ivan Zazzaroni, a Pressing, sulle condizioni dell'Inter in questo finale di stagione.

Gli fa eco Riccardo Trevisani: "Le gambe te le muove la testa, ma stiamo vedendo anche negli altri campionati, che non è che la testa poi una vittoria porta automaticamente ad altre vittorie. Nessuna squadra fa filotti in questo periodo, perché nessuna squadra ce la fa fisicamente, sia chi ha le rose abbondanti, sia chi non ce le ha. In questa fase, le squadre vanno piano, vanno tutte piano. Il Real Madrid ha vinto al 93esimo; il Barça perdeva 3-1, ha vinto 4-3 sul rigore al 98esimo. Le squadre stanno a pezzi, tutte"