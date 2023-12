Zazzaroni: “Inter più bella di sempre? Mangiate più pesce azzurro! La Juve più povera è…”

Le parole di Ivan Zazzaroni ai microfoni di Pressing sull'Inter: "Ecco perché gli avversari vanno in difficoltà"

"L'Inter è l'unica squadra che gioca con due punte vere, due centravanti. Gli altri giocano con una punta e una mezza punta, questo aspetto tatticamente mette in difficoltà gli avversari dell'Inter. Hanno due centravanti, due esterni che spingono, Thuram fa lo stesso lavoro di Lautaro. Questa è l'Inter più bella di sempre? Se è questa la domanda, io direi di mangiare più pesce azzurro, per la memoria, il fosforo. La cosa bella è che la Juve più povera di sempre è seconda"

"Rigore Lautaro? Se per Cesari è chiaro che sia rigore, ed evidentemente lo è, lo deve essere anche quello su Osimhen in Napoli-Inter. Io accetto che l'arbitro sbagli, non accetto che il VAR sbagli. Premesso che a Napoli l'Inter ha vinto bene, ma ci sono due episodi clamorosi che determinano la partita"