Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della scelta di Juve e Inter di puntare su Tudor e Chivu: "Di Comolli ho solo report, non lo conosco. Tudor è una scelta arrivata all'ultimo momento, è un allenatore compiuto ma devono fare mercato, molti giocatori in partenza, altri che devono arrivare, hanno tante variabili che non fanno capire che Juve sarà.