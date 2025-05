Così il direttore del quotidiano: "Beppe Marotta ha fatto sapere che l’Inter, impegnatissima a tutti i livelli e in ogni senso, si riserva di partecipare alla Supercoppa"

E' di ieri la notizia in merito al disappunto dell'Intersull'ipotesi dicembre per lo svolgimento della Supercoppa Italiana. Il tutto è confermato oggi dal Corriere dello Sport, con Ivan Zazzaroni che commenta così: "Beppe Marotta ha fatto sapere che l’Inter, impegnatissima a tutti i livelli e in ogni senso, si riserva di partecipare alla Supercoppa Italia 2025 che si giocherà nel gennaio ’26 di nuovo a Ryiad, ovvero a oltre 5.000 chilometri da Milano.