Si parla della vittoria dell'Inter nello studio di Pressing. Una vittoria anche sofferta ma alla fine decisamente meritato per quanto visto sul campo:

Zazzaroni: "Francamente l'Inter ha fatto bene a ritirarsi un po' dopo il 2-0, mancavano un sacco di giocatori. Io ho fatto un viaggio di tre ore con Simone Inzaghi e l'unica sua preoccupazione era la condizione fisica di alcuni giocatori e in quel momento ha saputo di Dumfries infortunato. Quindi lui ha questo tipo di preoccupazione. Nella gestione delle prossime partite, il fatto di riuscire a conservare il telaio che lui ritiene più praticabile. Ma ha fatto bene, non è che ha spinto tanto dopo il 2-0, si è messo un pochino dietro, ha sofferto il ritorno dell'Udinese che in quel momento ha provato, ha pensato di poter fare risultato"