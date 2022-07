Zazzaroni: “L’Inter dopo Lukaku non ha più capacità di spesa. Bremer alla Juve perché…”

L'Inter non ha preso Bremer perché la Juve ha venduto De Ligt prima di Skriniar. Bremer si era promesso da mesi all'Inter, ma quando la Juve ha avuto i soldi, Zhang non ha potuto rilanciare. L'Inter dopo Lukaku non ha più capacità di spesa, doveva vendere Skriniar. Allegri ha il dovere di vincere subito.