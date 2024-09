"Chiaro che 7 gol in 6 partite per l'Inter non eravamo abituati, però credo che sia solo un inizio in cui deve trovare soltanto un assestamento. Convinto anch'io che Lautaro non sia mai un problema per l'Inter. C'è qualcosina che deve essere corretto, ma per me è la squadra più forte in assoluto, ha dei momenti di gioco che altre non hanno. Per me l'Inter entra sempre per vincere le partite".