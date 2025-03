"Non succede con la Juve, con l'Atalanta, col Milan o con le altre", ha commentato Ivan Zazzaroni a Deejay

Ivan Zazzaroni , intervenuto a Radio Deejay durante Deejay Football Club, ha puntato sul fatto che Atalanta-Inter finisca in pareggio.

Il giornalista, nel gioco dei pronostici su Deejay, ha poi spiegato il motivo per il quale non vede l'Inter sconfitta, a differenza di Caressa e Pellegatti (quest'ultimo ha optato per l'1X)