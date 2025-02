"Motta? Non so dire a chi si riferiva, posso pensare dei nomi ma potrei anche sbagliare e non è giusto farli. Ho visto gente che si è impegnata, ma dietro c'erano dei buchi clamorosi. In una settimana perdi Champions e Coppa Italia, è solo problema di atteggiamento? Vlahovic ci ha provato. Non puoi neanche accampare il discorso degli infortuni, l'Empoli viene da 9 sconfitte nelle ultime 11 e domenica ha preso 5 pere. Motta ha parlato di atteggiamento, non di gioco. La mentalità è la cosa fondamentale. Uno come Thiago non aveva mai fatto una seria autocritica, oggi ha svuotato il barile".