Non sono un ammiratore di Yildiz, ma è sparito. Vlahovic a Firenze non lo metti? Non possiamo essere in spogliatoio, guardiamo da fuori: lo spettacolo è indegno a Firenze e anche con l’Atalanta. Fagioli e Kean, mandati via… oggi migliori in campo.

Juve in distruzione, non in costruzione! Non giocano contro Motta, ma ora sarà tutto più complicato. Giuntoli non ha soluzioni in mano, ma se potesse cambierebbe allenatore, anche per salvare se stesso”.