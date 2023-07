Zazzaroni: “Lukaku? La verità disturba. Juve ha informato Boehly e parla con Ledure da…”

"Giorni fa Sky UK ha diffuso la notizia dell’interessamento della Juve, noi l’abbiamo correttamente ripresa (era vera: ce l’hanno bruciata, la colpa è tutta del sottoscritto), altri hanno fatto finta di niente: è antipatica, meglio non darla. Sono cose che succedono nella stagione delle cazzate a gogo e del passaparola social: mi ha detto il cugino dell’autista del fratello del dirigente dell’Inter che Mbappé è già a Milano, ha iscritto i figli che non ha ai Salesiani. Lukaku non ama scontentare: firma con una certa frequenza accordi che poi saltano per volontà non sua. Non sappiamo se resterà all’Inter o se andrà alla Juve, i due club devono fare i conti con le risorse a disposizione (Marotta ieri è stato chiaro): hanno l’obbligo di vendere prima di acquistare, e quindi tutto è possibile. Sappiamo però che l’unico periodo dell’anno in cui il giornalista sportivo può fare una cosa sconvolgente, informare il lettore, o quantomeno provarci, è quello del calciomercato. Romelu vada dove lo porta il portafoglio".