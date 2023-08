Zazzaroni: “Lukaku-Inter? Ma che tradimento! Ve lo racconto io cosa disse Ledure a Marotta”

"La Roma non è da scudetto con Lukaku ma è sicuramente da primi 4 posti. La Roma ha bisogno di un giocatore così, come ne avrebbe avuto bisogno la Juventus. Non sono d'accordo con chi dice che non sarebbe stato utile alla Juventus, lo ripeterò sempre, tant'è che la Juve lo ha cercato per 5 mesi, non per un giorno. Poi non è riuscita a vendere Vlahovic, Dusan non ho detto che è scarso, sono due tipi di due giocatori diversi. Con Lukaku la Juve avrebbe più possibilità di gioco, giocherebbe anche meglio e vincerebbe più partite. E' quello che dico io, lo ripeteva Allegri, lo ha ripetuto Conte con cui ha vinto lo Scudetto, lo rivoleva Inzaghi. Non sono tre deficienti, questi tre volevano Lukaku e ora diciamo che Lukaku è grasso, alto e inutile. Lo scorso anno ha fatto bene la seconda parte della stagione ma in finale ha giocato 10'"