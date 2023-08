Inter, Oristanio osservato speciale. “Partenza a razzo a Cagliari, Ranieri lo adora e…”

"Osservato speciale. Specialissimo. Perché oggi i dirigenti nerazzurri non avranno occhi soltanto per i loro protagonisti in campo, ma anche per Gaetano Oristanio di 20 anni di Vallo della Lucania, talento offensivo, trequartista, seconda punta, fate voi, che la società ha fatto crescere con un progetto ben preciso". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport su Oristanio, ex Inter acquistato dal Cagliari in questa finestra di mercato.