Zazzaroni: “Su Mancini faccio pubblica ammenda. Garcia? Sono convinto che ADL…”

"È il giorno della presentazione di Rudi Garcia a Napoli. Sono convinto che De Laurentiis ci spiegherà che è sempre stato la prima scelta e che i media si sono divertiti a cazzeggiare, raccontando di incontri, telefonate, messaggi e sondaggi al sapore del 4-3-3 con allenatori (da lui) mai considerati. Questo è Aurelio the Emperor e noi - così come milioni di napoletani - dopo lo scudetto vinto con un vantaggio imbarazzante sulla concorrenza, siamo disposti a perdonargli un po’ di cose, non tutte, fino a settembre, massimo metà ottobre. Rudi lo conosciamo bene: è molto preparato, oltre che educato e rispettoso del lavoro altrui. Ripetere i risultati e il gioco di Spalletti non sarà facile - non lo sarebbe per nessuno -, perciò gli auguriamo di poter guidare un gruppo altrettanto forte e credibile"