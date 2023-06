TS – Milinkovic e Frattesi, doppio duello Juventus-Inter. “Trattative non rapide ma…”

Milinkovic-Savic e Frattesi sono due dei nomi più caldi del mercato: Inter e Juventus sono in piena corsa per entrambi

"Il “Sergente” è da tempo uno dei preferiti per il centrocampo, tanto che già nella scorsa estate si erano rincorse le indiscrezioni di un accordo tra il serbo e il club bianconero, salvo poi vedere sfumare tutto di fronte alle resistenze di Claudio Lotito. Adesso, però, il contratto con la Lazio si è ridotto a un solo anno e dunque è assai probabile che il tormentone su SMS possa davvero giungere alla conclusione. Senza concedersi, tuttavia, eccessive illusioni circa la semplicità dell'operazione, perché la concorrenza dell’Inter è forte (Inzaghi lo conosce bene) e perché le voci raccontano di un Lotito che non vuole scendere dalla richiesta di 35 milioni: non pochissimi per un elemento di 28 anni e con un solo anno di contratto", spiega il quotidiano.

La Juventus - conferma sempre Tuttosport - punta ad inserire una contropartita tecnica che abbassare la parte cash e un'idea potrebbe essere Zakaria, tornato dal prestito dal Chelsea e fuori dai piani di Allegri. Discorso che vale anche per Frattesi, con la Juventus interessata. "Ma la trattativa per il centrocampista del Sassuolo è di quelle che richiedono tempo, pazienza, muscoli e competenza. Non solo per la concorrenza di altri club (su tutti l'Inter), ma soprattutto per l'abilità dell'ad Carnevali nel prolungare queste trattative a più voci, nell'alimentare aste e nel gestire le attese dei propri giocatori", conferma il quotidiano.