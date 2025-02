Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha commentato così l'eliminazione dalla Champions League da parte del Milan: "Non si può uscire dalla Champions ai playoff con un Feyenoord debole e rabberciato al quale hai appena portato via Gimenez e che per sostituirlo ha dovuto mandare in campo il diciottenne Redmond che di nome fa Zepiqueno: immagino che i genitori siano fan di Guè Pequeno, quello di Gelosa, Brivido e Come un tuono (...). Non si può perdere una sfida importantissima e ultimativa nella quale sei tre volte superiore, e oltretutto per un solo tiro in porta (di Carranza) in novantacinque minuti. Non si può insistere su Theo Hernandez già ammonito, ben sapendo che ha il giallo incorporato.