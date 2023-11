Zazzaroni: “Mercato Milan per arrivare quarto, non primo. Col derby sarebbe pari con l’Inter”

"Situazione preoccupante del Milan? Se avesse vinto il derby sarebbe pari con l'Inter, i punti di differenza sono 6. L'Inter sta facendo molto meglio, è un discorso puramente aritmetico. L'Inter gioca molto meglio. Ibra non hai mai fatto il dirigente, ma può essere un aiuto. Questi cambiamenti tattici denunciano un momento di difficoltà dell'allenatore. Il Milan è partito per vincere lo scudetto? No, per arrivare quarto Ha preso buoni giocatori sul mercato, non fenomeni. Buoni ma non buonissimi".