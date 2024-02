"Quando dodici anni fa Prandelli lo portò agli Europei, in pratica imponendolo, fui critico: non mi convinceva, lo consideravo troppo lento e lineare. Per Cesare ct era invece l’uomo-chiave per visione e tempi di gioco. Caratteristiche che Thiago ha trasferito ai suoi ora che allena. Da settimane si parla del suo addio a giugno: lo cercano in tanti, Bologna per lui è terapia e tappa di passaggio (si sapeva dal primo giorno), ma giovedì ha voluto ugualmente sottolineare l’aspetto emozionale delle sue decisioni, diffondendo illusioni"