Zazzaroni: “Mourinho bollito? Stronzate, 4 mesi fa era in finale di EL. Leggo Conte-Roma e…”

"Mourinho spero torni ad essere Mourinho, nell'ultimo mese l'ho visto completamente cambiato, non scarico ma c'è qualcosa che non va con la società. Sono rimasti a Budapest, il primo tempo orrendo a Genoa come quello col Milan. Adesso tutti addosso a Mourinho, tutte stronzate, l'hanno mandato via da United e Tottenham. 4 mesi fa era in finale di Europa League e parlano di bollito, la rosa è costruita malissimo, se non ci fosse Lukaku faremmo ragionamenti diversi. E poi leggo Conte alla Roma, Conte non è scemo, non accetterebbe mai una situazione così. Come si fa a pensare a Conte alla Roma?"