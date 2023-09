Zazzaroni: “Complimenti Mkhitaryan anche per lo straordinario impegno umanitario. Se ne parli”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, ha voluto fare i complimenti a Mkhitaryan per il suo appoggio al popolo armeno nel Nagorno Karabakh, territorio che spinge per l'autonomia ma che attualmente si trova sotto il controllo dell'Azerbaigian, con conseguenze tragiche a livello umanitario:

"Lui ne fa questione umanitaria, è socialmente impegnato. Spero si accenda la luce sulla guerra Nagorno Karabakh, faccio i complimenti a Mkhitaryan, ha una testa pensante e spero di poterlo avere presto in radio. Parliamo di 85mila profughi, lasciamo da parte la parte politica ma affrontiamo la parte umanitaria, sottolineo l'impegno umanitario di questo calciatore che per me è anche straordinario in campo"