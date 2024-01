Zazzaroni: “Calpestata la dignità di Mourinho, Roma scarsa. José ha litigato con…”

"Non è vero che va in Arabia, va lì solo per l'amichevole tra Messi e Ronaldo. Non vuole allenare lì", spiega Zazzaroni

"Mourinho ha fatto cose sensazionali in due anni con una squadra scarsa, non è vero che hanno litigato dopo la partita col Milan ma è vero che c'è stata una discussione quando i Friedkin hanno comunicato a Mourinho dell'esonero. Non è vero che va in Arabia, va lì solo per l'amichevole tra Messi e Ronaldo. Non vuole allenare lì, ci andrebbe solo per disperazione. Lui sta malissimo, sperava di arrivare fino a fine stagione e se lo meritava. E' stata calpestata la sua dignità, lo dico sinceramente. A me girano le palle, la società è convinta di avere in rosa due campioni del mondo e Lukaku, io non sono d'accordo con loro, secondo me la rosa è scarsa. Ed è vero che Mourinho ha litigato con qualche senatore, 2-3 giocatori, è vero, ma non con Lukaku".