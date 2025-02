"Napoli? Il mercato ha inciso tanto: via Kvara, infortunato Neres, il Napoli è più debole. Forse anche il motivo per cui Conte è arrabbiato. Oggi non aveva soluzioni, ha dovuto cambiare il disegno tecnico. Scioccato dal secondo tempo, il problema serio sono le ultime 4 partite. Deve ripartire, non è una squadra scudetto, ma è in media scudetto. Per me non è finita, ci sono 12 partite tutto può succedere".