"Devo dire che non mi è dispiaciuta la Nazionale ma in generale il livello si è abbassato di brutto. Tutti dicono che questa è la peggior Germania ma no, non è vero. Vedo che la Francia soffre, la Spagna così così, il Belgio soffre per non parlare del Portogallo. Questo è un momento di livellamento basso, possiamo starci anche noi sinceramente"