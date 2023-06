Zazzaroni: “All’Inter nessuno è incedibile, nemmeno Barella. Zhang e Ausilio…”

"Per la Juve Milinkovic-Savic rappresenta effettivamente un’opzione, nel caso in cui Rabiot dovesse partire. Mi ha sorpreso l’interessamento di Allegri, visto che non l’ha mai tenuto troppo in considerazione: talvolta le cose - e le valutazioni - cambiano da un anno all’altro. La richiesta di Lotito è 40 milioni, ma se la Juve decidesse di puntare sul centrocampista serbo, il cui contratto scadrà nel ’ 2 4, non supererebbe quota 25. Particolare da non trascurare, la Lazio ha intenzione di tenere Luca Pellegrini, che è di proprietà bianconera"