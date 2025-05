In collegamento con Pressing, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha fatto il punto sulle partite di Napoli e Inter

"Oggi il Napoli ha un pezzo di scudetto in mano, questo è indubbio. Nelle ultime cinque partite, la squadra non è stata brillante. Altro che braccino, ha il braccino. Ma porta a casa risultati. Qui secondo me siamo oltre il miracolo".