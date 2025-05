Però stai insinuando qualcosa di grave.

"No, ma non è insinuo, il calcio è fatto anche di queste cose. E' un fallo che mi ha lasciato molto perplesso".

Biasin: "Però scusate, posso intervenire? Io penso che non si possa dire una cosa del genere, però Ivan permettimi. Cioè, Nicolosi Caviglia è stato il miglior giocatore del Venezia per distacco quest'anno, ha giocato una stagione da 9 in pagella. Aspetta, aspetta, fammi finire. È un professionista serissimo, una persona con un'intelligenza così. Permettesi di dire una roba del genere, io penso che sia veramente grave. Non si può dire una cosa del genere"

Zazzaroni: "No, no, no, aspetta, io posso dire, guarda, io ho l'età e l'esperienza per dire quello che mi pare. Ho detto semplicemente che è un rigore che mi ha lasciato perplesso"

Biasin: "Per me non si può neanche immaginare una frase del genere."

Zazzaroni: "Io mi prendo sempre le mie responsibilità. Non ho detto che è un assassino. Ho detto che questo è un rigore che mi ha lasciato perplesso. Ho dato lo spunto per altri attacchi social e sono contento così"

Biasin: "Scusami Ivan, però in questo caso te lo cerchi, il regalo di Nicolussi Caviglia. Si può dire il regalo di Nicolussi Caviglia? Tu stai dicendo che ha fatto apposta a mandare la Juventus in Champions"

Zazzaroni: "Non dico che l'ha fatta apposta, però è un intervento improvvido. Lo vogliamo dire così?"

Biasin: "Questa cosa la puoi dire, ma non puoi dire il regalo di Nicolussi Caviglia"