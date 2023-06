Zazzaroni: “Che vuoi dire a Roma e Mourinho? Ko che vale una vittoria”

E cosa vuoi dire a Mourinho che è stato capace di trascinare questa squadra là dove Barcellona, United, Juventus e altre big scese dalla Champions non sono riuscite a presentarsi. Sembrava la serata giusta, giuro che ci ho creduto: l’uscita di Paulo ha spostato gli equilibri, azzerato la fantasia e per allungarsi fino ai rigori la Roma ha dovuto inventarsi energie che in realtà non possedeva. Pochi istanti prima della chiusura dell’ultimo supplementare proprio Dybala ha capito: si è coperto il volto con la maglia per non assistere a ciò che stava immaginando.