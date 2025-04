Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Coppa Italia per mano del Milan ha scritto un post dedicato ai rossoneri sul suo profilo Instagram nel quale parla anche dei nerazzurri, anche se in maniera più marginale.

"Il Milan ha meritato la finale. In questa occasione non si può parlare di superiore stanchezza dell'Inter, avendo giocato soltanto un paio di partite più del Milan. Sottolineerei semmai - una volta di più - la dispersione di valore tecnico che ha caratterizzato la stagione del Milan: ha un organico di prim'ordine. Maignan, Theo, Fofana, Reijnders, Pulisic, Leao, Gimenez, Tomori, Musah, ma anche Jovic e Abraham sono individualità di ottimo livello. E non ho considerato Loftus, Walker, Chukwueze, Thiaw...", si legge nel post del giornalista.