Zazzaroni: “Ma come fate a paragonare Thuram a Lukaku? Ma dai su. Inter l’ha ciulato al Milan”

"Questa cosa dei sentimenti francamente mi ha stufato. Thuram era già del Milan, gliel'hanno ciulato con un milione e mezzo in più. Confrontare Thuram e Lukaku non ha senso. Sono diversi, alla stessa età Lukaku aveva fatto tantissimi gol. Mourinho salta San Siro? Non credo sia scaramanzia. Ha reagito così dopo le polemiche dello scorso anno con Palladino".