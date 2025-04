Non ho intenzione di chiedere il sacrificio impossibile a juventini e milanisti che - la natura non può essere tradita - seguiranno la partita, se la seguiranno, vestiti di nero e appollaiati sulla spalliera del divano di casa. Ma gli altri avrebbero il dovere di spingere l’italiana il più avanti possibile. Di sicuro Inzaghi godrà del sostegno di milioni di napoletani che per giustificato opportunismo sperano che l’Inter vada in finale e sprechi tutte le energie a disposizione per raggiungere quel traguardo. Non l’altro. Lo so, avrei dovuto scrivere qualcosa di più intelligente, ma ci sono occasioni in cui l’emozione prevale sul resto. Parafrasando Ezra Pound, non vi è intelligenza senza emozione. Ci può essere emozione senza molta intelligenza, ed è cosa che nel calcio riguarda un po’ tutti.