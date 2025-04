In questi giorni è tema d'attualità il confronto tra i giocatori dell'Inter di Inzaghi e quelli del Triplete del 2010: la scelta di Zazzaroni

In questi giorni è tema d'attualità il confronto tra i giocatori dell'Inter di Inzaghi e quelli del Triplete del 2010.

"Cambiasso-Calha? Sarebbe da pareggio, è bella questa. Tengo Calha. Sneijder-Barella? Sneijder aveva più qualità, dico Barella perché mi sta impressionando. Pandev-Dumfries? Pandev. Milito-Lautaro? Lautaro lo vorrei in tutte le mie squadre, ha personalità, come recupera palloni, ha tutto, colpi di testa, sinistro, al volo. Milito fece una grandissima stagione ma sto con Lautaro. Eto'o-Thuram? Eto'o. Non mi hai chiesto (rivolto a Fabio Caressa, ndr) Mourinho-Inzaghi? Mourinho tutta la vita, Inzaghi è un fratello ma Mou tutta la vita"