«Ho visto Zeman, fatica a parlare, ma comprende la situazione. Annuisce, collabora con i sanitari. Non direi che è particolarmente affranto, o comunque non lo dà a vedere, ma si rende conto benissimo della sua condizione e del perché si trova in ospedale». Sono le parole di Alessandro Olivi, direttore dell'Unità operativa complessa di Neurochirurgia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Policlinico Gemelli di Roma. È stato lui a fornire degli aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'allenatore che è stato ricoverato in seguito ai sintomi di un'ischemia cerebrale.