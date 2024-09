Udinese, Zemura: “La cosa migliore da fare per affrontare l’Inter è…”

"Se guardiamo indietro, siamo in una posizione migliore rispetto ad un anno fa, il clima è diverso", ha detto Zemura

"Dobbiamo lavorare duro, da squadra. La cosa migliore da fare è giocare ad alto livello per giocare con una squadra come l'Inter. Se guardiamo indietro, siamo in una posizione migliore rispetto ad un anno fa, abbiamo imparato tanto dai nostri errori. Il clima è completamente differente rispetto alla passata stagione"