Zenga: “Quando Ancelotti fece il provino io ero in panchina. Giusto quello che Inzaghi…”

L'ex portiere nerazzurro ospite negli studi di Inter TV per analizzare la sfida di Champions League.

Walter Zenga, ospite speciale negli studi di Inter TV, ha analizzato la sfida di Champions League in programma stasera: "Tornare a San Siro dopo due anni ti dà quelle emozioni che avevi perso. In più un classico come Inter-Real Madrid, una partita che tutti vorrebbero giocare, è una grande emozione. Un copia incolla a parte lo Sheriff, il girone di Champions di quest'anno. Non esistono squadre materasso. L'anno scorso è stata un po' una delusione, uscire da ultimi e non andare nemmeno in Europa League. Si è vinto il campionato, ma quest'anno è un buon mezzo per iniziare in una certa maniera con il Real Madrid. L'Inter si poteva pensare che ci potesse essere Correa al posto di Dzeko, che Darmian potesse avere un turno di riposo. E' giusto quello che fa Simone: insistere sui propri giocatori. La partita più importante è quella che si gioca adesso non dopo. Pensavo di vedere Hazard in campo, ma il giocatore che mi piace tanto è Valverde. Alaba poi è uno dei migliori esterni sinistri. Vedremo una bella partita. Benzema o Dzeko? Io ho avuto la sfortuna di avere davanti gente come Platini, Van Basten. Sono due giocatori molto diversi, ma entrambi giocano per la squadra. Benzema è più letale. Poi Lautaro e Vinicius ne guadagnano dal loro gioco. La difesa dell'Inter? Simone si è trovato una difesa già pronta e fatta. Ha dovuto dare solo due idee sue e proseguire sull'amalgama che c'era già da tempo. Tutte le partite si risolvono al centrocampo. La squadra che riesce a prendere il sopravvento in quella zona puoi vincere. A certi livelli la differenza la fanno anche le giocate individuali. Io per primo non pensavo che lo Sheriff potesse battere lo Shakhtar. La Champions è imprevedibile. Nel calcio la cosa più importante è la continuità di rendimento. Tutti hanno lamentato l'uscita di Lukaku e di Hakimi, ma l'Inter ha perso anche Eriksen".