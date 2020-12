Zenga infuriato con Males e altri giovani del Genoa: “Altro che Ibra. Ma dov’è il cuore?”

Walter Zenga è letteralmente una furia. Sui social finiscono nel mirino tre giovani giocatori del Genoa rei di essere in tribuna appiccicati ai telefoni mentre la loro squadra gioca. Dovrebbe trattarsi della gara contro il Parma. Tra i tre c’è anche Males, giocatore di proprietà interista. (Gli altri due sono Claudiu Micovschi e Joel Asoro). L’ex portiere dell’Inter ha scattato la foto ai tre mentre si interessano ai cellulari più che alla partita. E poi c’è la foto di Ibrahimovic che invece dalla panchina incita i suoi compagni del Milan. Zenga ha scritto: “La differenza tra un fuoriclasse, Ibrahimovic, infortunato, va in panchina e incita i compagni. Gli altri?? In 3 non hanno neanche le presenze necessarie per aver diritto al titolo di giocatori professionisti e invece di incitare e soffrire con i compagni, a 5 minuti dalla fine, sotto di un gol, che fanno?? Giudicate voi… e poi chi ci rimette sono sempre gli stessi, tifosi e allenatori. Ma dov’è la passione, il cuore il senso di appartenenza??”.