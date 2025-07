Intervenuto come ospite a TVPlay, Walter Zenga ha commentato il difficile momento in casa Inter dopo il botta e risposta Lautaro-Calhanoglu

"Se Marotta non avesse fatto il nome di Calhanoglu, tutto sarebbe rimasto circoscritto alle parole di Lautaro. A questo punto mi viene il dubbio che tutto fosse organizzato per far sì che Calhanoglu vada via. Mi viene da pensare questo, altrimenti non vedo perché il presidente dell'Inter avrebbe dovuto fare un nome specifico".