Walter Zenga , ex portiere dell'Inter , ha parlato negli studi di Sky Sport prima del match dei nerazzurri contro l'Udinese: "Chance per Frattesi? A me piace anche Asllani, nonostante sia fischiato e criticato. La rosa dell'Inter è profonda, non hanno problemi: e poi la faccio facile, non dimentichiamoci che ci sono 5 cambi. Poi è giusto scegliere una partita in cui non fai iniziare ad esempio Barella, ha giocato due gare in Nazionale: un allenatore ragiona così.

E poi giusto dare responsabilità a giocatori come Frattesi. Manca Dumfries? Devi essere conscio che le cose non vanno sempre bene: hai diversi infortuni, ma hai una rosa profonda, Carlos Augusto e Frattesi non sono gli ultimi arrivati. Come rosa l'Inter ha vario spessore: non la vedo così male. Poi se non si vince e si usa il giocare troppo e gli infortunati come alibi va bene, ma all'inizio per me non è un problema.