Zenga si interroga sul Var: “Vorrei sentire le comunicazioni, vorrei che Rocchi spiegasse…”

Walter Zenga ha sollecitato i suoi follower ad esprimersi in merito al dibattito sull'utilizzo del Var, che in queste prime due partite di campionato ha generato tante polemiche. "Non è chiaro, al di là degli episodi e dell'appartenenza ad una squadra o meno, come mai in alcune partite l'arbitro viene richiamato al Var e in altre no... La responsabilità è del Var (varista) o dell'arbitro stesso? Nella comunicazione tra loro ci potrebbe essere un ipotetico rifiuto di recarsi al monitor da parte dell'arbitro? Che cosa ne pensate?", ha detto Zenga ampliando il dibattito sui social.