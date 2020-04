Inter, Zhang scatenato: sarà mercato spaventoso. La grande notizia: “Stanziati 100 mln per…”

Si prospetta una campagna acquisti di prima fascia per l’Inter in vista del 2020-21. Grazie alle eventuali entrate delle cessioni di Icardi e Perisic, ora rispettivamente in prestito al Paris Saint-Germain e al Bayern Monaco, infatti, il presidente Zhang è pronto ad accontentare in tutto e per tutto le richieste di Antonio Conte. Potrebbe nascere una grande Inter, anche perché, fra i tanti nomi in ottica nerazzurra, ci sono anche quelli di Federico Chiesa e Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da Enzo Bucchioni su TMW, per loro da viale della Liberazione avrebbero stanziato 100 milioni di euro:

“Il signor Zhang ha risorse e vuole rilanciare in questo momento difficile. Prepara un’altra campagna di prima fascia che prevede il recupero di risorse attraverso le cessioni di Icardi e Perisic e investimenti su giocatori pronti (Pogba e non solo) e giovani talenti (Chiesa e Tonali). Quest’ultimo è un altro fronte. Per i due ragazzi della Fiorentina e del Brescia ci sono a disposizione cento milioni. Marotta sta convincendo Cellino e il giocatore è praticamente d’accordo, per Chiesa il discorso è più complicato. La Fiorentina pensa di portare a casa una settantina di milioni, ma oggi è difficile trattare su queste basi. Lo scenario è aperto, si potrebbe anche lavorare su un’intesa per il 2021-2022, con Chiesa a Firenze per un altro anno“.

(Fonte: TMW)