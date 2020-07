Suning, Jindong Zhang: “Il capitale umano il nostro motore principale per costruire…”

Suning continua a crescere e a fare numeri straordinari in Cina. L’obiettivo monetario però non è il target primario nella testa del chairman del colosso cinese Jindong Zhang, che ha spiegato cosa sia al primo posto delle varie priorità di Suning: “Suning considera il capitale umano sostanzialmente più importante del capitale monetario. Il capitale umano rimane il motore principale della marcia di Suning per costruire un’impresa secolare”, le sue dichiarazioni riportate dal profilo Twitter della proprietà.