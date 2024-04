Assente da Milano ormai da mesi, Steven Zhang con ogni probabilità salterà anche l'eventuale festa scudetto: il presidente dell'Inter si trova in Cina per risolvere le questioni finanziarie sue e della sua famiglia, e in questa stagione è stato al fianco della squadra solamente per via telematica.

Così scrive Tuttosport: "A dare le carte è ora Oaktree e Suning può ottenere la proroga soltanto se sarà in grado di portare in dote un investitore; in caso contrario - scenario sempre più probabile - toccherà al fondo americano prendere in mano il club in attesa di passare la mano a un acquirente che si sceglierebbe in prima persona. Per rifinanziare il prestito i tempi sono ormai troppo stretti e Zhang - che dopo la sentenza a favore di China Construction Bank non sarà a Milano per la festa scudetto - si muove entro un sentiero sempre più tortuoso in quello che pare sempre più come un vicolo cieco. Il che, come sottolineato, paralizza l'attività del club".